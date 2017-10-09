Бузова разрыдалась после вопроса о конфликте с Дробышем

Ольга Бузова эмоционально отреагировала на вопрос о конфликте с продюсером Виктором Дробышем.

В минувшее воскресенье певица приняла участие в мероприятии, посвященном 21-летию телеканала «Муз ТВ». Виджей канала Андрей Разыграев попросил Бузову прокомментировать заявления Дробыша. Как пишет «Комсомольская правда», после этого Бузова разрыдалась и заявила, что Дробыш обидел не только ее, но и ее поклонников. Также певица выразила сожаление по поводу того, что за нее некому заступиться.

Напомним, ранее Виктор Дробыш усомнился в наличии у Ольги Бузовой таланта. В конфликте с продюсером Бузову поддержала певица Слава.