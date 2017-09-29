Николай Басков и Виктория Лопырева перенесут свадьбу, но позже сыграют две

Популярный певец Николай Басков и телеведущая, признанная красавица Виктория Лопырева публично рассказали о грядущей свадьбе в шоу "Прямой эфир", которое ведет Андрей Малахов.

Новость главы Чечни Рамзана Кадырова о предстоящей свадьбе Баскова и Лопыревой несколько месяцев назад взорвала соцсети и сохраняла свою популярность. Кто-то верил, кто-то сомневался или категорически не верил в то, что у знаменитостей любовь.

Публикация от @malakhov007Сен 27 2017 в 3:59 PDT



И вот Виктория и Николай созрели рассказать всю правду. Жених и невеста публично объявили, что свадьбу будет, даже две. Басков и Лопырева хотят, чтобы торжество прошло не только в Грозном, но и в Москве, так как они москвичи.

Но дату свадьбы пришлось изменить. Кадыров объявлял свадьбу на 5 октября. До этого дня осталось меньше недели.

Басков и Лопырева познакомили друг друга со своими родителями, хотят получить их благословление. Басков будущей теще понравился.

Но оказалось, что 5 октября - это грустный день для семьи певца. В этот день не стало дедушки Николая по материнской линии. Для мамы Баскова 5 октября - день памяти. Она попросила сына перенести дату свадьбы. Елена Николаевна Баскова рада, что сын женится на Вике. Избранница сына ей пришлась по душе.

В программе приняли участие друзья и коллеги Виктории и Николая. "Верите вы нам или нет. Мы не хотим ничего доказывать. Простите нам наше счастье и пройдите мимо", — сказала невеста Николая Баскова Виктория Лопырева. Интересно, кто будет вести свадьбу. Басков сам признан лучшим тамадой.

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