Все серьезно: Басков познакомился с мамой Лопыревой

Поклонники артиста Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой наконец поверили, что между мужчиной и женщиной все серьезно.

Недавно певец познакомился со своей будущей тещей, которая его очень полюбила. Виктория призналась, что Николай часто общается с ее родственниками, поскольку быстро нашел с ними общий язык, передает StarHit.

Напомним, что в настоящий момент влюбленные готовятся к свадьбе, на которой будут присутствовать несколько сотен человек. В последнее время Лопырева и Басков постоянно появляются вместе на светских раутах и постоянно доказывают искренность своих чувств и намерений.