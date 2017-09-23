Что-то Николай Басков постарел и опечалился
23 сентября 2017, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный российский певец Николай Басков сильно постарел. К такому выводу пришли поклонники после увиденной фотографии любимого исполнителя в социальной сети Instagram.
Поклонники считают, что причиной являются пластические операции и переутомление. Они пишут, что Николай Басков выглядит грустным, абсолютно не похож на себя, и куда-то исчез живой блеск в глазах.
Хотя много и тех, которые похвалили звезду за стильный образ.