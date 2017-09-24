Николай Басков "Надоело быть блондином!"
Певец похудел и перекрасил волосы
24 сентября 2017, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый певец и лучший тамада Николай Басков заявил: "Надоело быть блондином!" "Золотой голос России" резко сменил имидж. Басков не только сильно похудел, но и перекрасил волосы. Теперь звезда шоу-бизнеса - брюнет.
Басков нравится своим поклонницам с любым цветом волос. В этом году артист сделал несколько громких заявлений. В начале года певец начал худеть и объявил, что сбрасывает вес с помощью экспериментального препарата. И вот как теперь выглядит Басков, избавившись от лишних килограммов.
И заинтриговал романом с телеведущей, победительницей конкурса красоты Викторией Лопыревой. Басков публично сделал предложение теледиве. Кто-то рад за Баскова, а кто-то ему сочувствует.