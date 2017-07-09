Музыкант Юрий Лоза прокомментировал избрание лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова президентом рок-фестиваля "Нашествие". Президента фестиваля выбирали в течение трех дней.

И сегодня глава ЦИК Элла Памфилова объявила Сергея Шнурова президентом "Нашествия"

По мнению Лозы, Шнуров не имеет никакого отношения к рок-музыке, которая умерла в России еще в 80-е годы, - передает "Национальная служба новостей".

"Шнуров никогда рок не играл, и с рок-музыкой никаким образом не связан. Человек, который играет матерный шансон, вдруг становится президентом рок-фестиваля! Это непонятно, остаётся только пожать плечами", - сказал Лоза. Он не знает, кого и с чем поздравлять. На пост президента выдвигали и Филиппа Киркорова.

"Аргументы недели" писали, как в непогоду выживали на "Нашествии"