Шнуров и Киркоров поборются за пост президента

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и король российской эстрады Филипп Киркоров - просто нарасхват. 9 июля состоятся выборы президента рок-фестиваля «Нашествие». Шнуров и Киркоров - кандидаты на пост президента музыкального форума.

Вместе с ними на этот почетный пост претендуют Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, Константин Кинчев, Глеб Самойлов.

А сегодня Сергей Шнуров был назначен на пост посла от России на музыкальном фестивале «Sziget2017». Это мероприятие пройдет в Будапеште, - сообщает "7 Дней". "Ну а кто же еще, если не я. Посылать я умею!" - цитирует лидера "Ленинграда" издание.