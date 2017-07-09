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Глава ЦИК Элла Памфилова объявила Сергея Шнурова президентом "Нашествия"

9 июля 2017, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ЦИК Элла Памфилова объявила Сергея Шнурова президентом "Нашествия"
фото: соцсети

Президентом рок-фестиваля "Нашествие" избран лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Победителя президентских выборов объявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

На пост президента "Нашествия" претендовали Юрий Шевчук, Валерий Кипелов, Александр Васильев, Александр Пушной, Земфира и Филипп Киркоров.

Голосование продолжалось три дня - с 7 по 9 июля. В итоге Сергей Шнуров набрал 20,9% голосов и стал президентом. Юрий Шевчук набрал 16,34% голосов, Валерий Кипелов - 15,16%.

Фестиваль "Нашествие" по традиции проходит недалеко от Завидово в Тверской области.
9 июля закрывает фестиваль Юрий Шевчук и группа "ДДТ".

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