Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев упал на сцене во время выступления на фестивале "Нашествии". Музыкант не пострадал, с ним все в порядке. Но пришлось объясниться с поклонниками.

По словам Кинчева, просто на сцене было скользко, вот он и шлепнулся.

Фестиваль "Нашествие" по традиции проходит недалеко от Завидово в Тверской области. Погода в этом году не радует. Главная форма приехавших послушать российских исполнителей - дождевики и резиновые сапоги. Тверские сотрудники МЧС пообещали помочь тем, у кого автомобили застрянут в грязи.

Открытие фестиваля состоялось 7 июля. На сцене "Нашествия" выступили "Сплин", Вячеслав Бутусов с хором юных александровцев, "Пилот" и "Кипелов". Сегодня выступает группа "Браво".

9 июля закрывает фестиваль Юрий Шевчук и группа "ДДТ".