Как в непогоду выживали на "Нашествии": танки грязи не боятся
9 июля 2017, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Без дождевиков и резиновых сапог на рок-фестивале "Нашествие" в этом году было не обойтись. Дождь лил в первый день фестиваля, проходящего в Тверской области в Большом Завидово.
Солист группы The Hatters Юрий Музыченко признался, что надел на кроссовки пакетики. Добираясь до сцены поклонники рок-музыки буквально месили грязь. Некоторые были в грязи по самые уши.
Несколько человек не побоялись холода, разделись и "приняли" грязевые ванны.
(ФОТО из соцсети)
Резиновые сапоги догадались захватить не многие. Люди обматывали ноги пакетами, как Музыченко.
Многие приезжали на "Нашествие" на автомобилях. "Машины зрителей раскатали близлежащее поле в непролазное грязное болото", - пишут тверские СМИ. В него и угодили посетители рок-фестиваля.
Судя по проданным билетам, общее число зрителей рок-фестиваля в этом году составило около 100 тысяч человек.