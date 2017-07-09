Без дождевиков и резиновых сапог на рок-фестивале "Нашествие" в этом году было не обойтись. Дождь лил в первый день фестиваля, проходящего в Тверской области в Большом Завидово.

Солист группы The Hatters Юрий Музыченко признался, что надел на кроссовки пакетики. Добираясь до сцены поклонники рок-музыки буквально месили грязь. Некоторые были в грязи по самые уши.









Несколько человек не побоялись холода, разделись и "приняли" грязевые ванны.









(ФОТО из соцсети)

Резиновые сапоги догадались захватить не многие. Люди обматывали ноги пакетами, как Музыченко.

Многие приезжали на "Нашествие" на автомобилях. "Машины зрителей раскатали близлежащее поле в непролазное грязное болото", - пишут тверские СМИ. В него и угодили посетители рок-фестиваля.