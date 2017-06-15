Подруга Илоны Новоселовой назвала возможную причину смерти

Внезапная смерть финалистки седьмого сезона «Битвы экстрасенсов» шокировала многих ее коллег. Участники шоу дают свои комментарии, пытаясь вспомнить, какой Илона Новоселова была в жизни и почему ушла так рано.

Девушке было 30 лет, но ее знала почти вся страна. Новоселова прославилась не только своими магическими способностями, но и как героиня криминальной хроники. Несколько лет назад девушку и ее парня похитили, потребовав от матери 7,5 млн выкупа. К счастью, история обошлась благополучно, но после этого колдунья боялась одна выходить из дома.

Черный маг Влад Кадони враждовал на проекте со своей конкуренткой, но сейчас очень жалеет, что они не помирились. По словам Кадони, последние годы жизни Илоны были просто «адскими» из-за травли СМИ о ее смене пола.

При рождении Илона была мальчиком, и звали ее Андрей. Когда в 8 лет ребенок пошел в школу, то у него категорически не складывались отношения с учителями и одноклассниками. В итоге матери пришлось перевести чадо на домашнее обучение. В каком возрасте подросток решил сменить пол, неизвестно. Но, как рассказывает одна из ее редких подруг, Илона жалела, что сделала это.

Подруга по "Битве экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала, что Илона часто бывала в ее доме, причем приходила к ней не одна, а со своей мамой. "У экстрасенсов меж собой всегда другое общение, чем у простых людей, и в последние месяцы я стала чувствовать, что будет что-то страшное", — рассказала ясновидящая «Дням.ру».

Как известно, колдунья Новоселова занималась исключительно черной магией. "Я много раз говорила ей: "Илона, заканчивай с этими черными делами, ты испортишь себе карму, они до добра не доведут", - вспоминает Кажетта, но Илона в ответ только отмахивалась. И вот случилось непоправимое.

Однако Кажетта не считает, что несчастный случай произошел из-за ссоры с любимым, как сейчас пишут все СМИ. Парочка постоянно ссорилась, что подтверждают соседи, и парень неоднократно уходил от вспыльчивой подруги, но каждый раз возвращался (уж не приворот ли воспользовалась колдунья?).

"Илона рассказала мне, что в 13 лет в нее вселилась потусторонняя сила. Этот голос внутри говорил ей, как поступить, он же надоумил сделать операцию по смене пола", - сделала шокирующее признание участница «Битвы» По ее словам, после смены пола у Илоны начались дикие боли, которые сводили ее с ума. "Новоселова все время говорила о том, как сожалеет, что стала женщиной. В мужском обличье, как ей казалось, можно было бы без труда встретить любимую женщину и жить счастливо. Теперь же Илона страдала от внутреннего противоречия", – утверждает ясновидящая. По ее убеждению, Новоселова погибла потому, что потеряла контроль над собой из-за боли: "У нее просто произошло помутнение рассудка".

Как пишут СМИ, девушка хотела лишь напугать возлюбленного, забравшись за ограждение балкона, но не удержавшись, сорвалась вниз и разбилась. К тому же в тот день молодые люди изрядно выпивали. В момент несчастного случая в другой комнате якобы находилась мать погибшей.



