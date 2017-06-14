В день трагедии Илона Новоселова трижды закупалась алкоголем в магазине

Стали известны новые подробности в истории с гибелью финалистки шоу "Битва экстрасенсов" Илоны Новоселовой. Очевидцы видели девушку в день трагедии сильно пьяной.

Журналисты РЕН ТВ побеседовали с кассиром, которая обслуживала Илону в тот день. По ее словам, девушка трижды приходила в магазин за алкоголем.

Тело Новоселовой нашли под окнами дома с травмами, характерными при падении с высоты. Было ли это падение по неосторожности или девушка добровольно решила уйти из жизни, пока неизвестно. По некоторым данным, она всего лишь хотела напугать своего возлюбленного, с которым у нее произошла очередная ссора. Многие теперь говорят, что ведунья предсказала свою раннюю смерть. А конкурент по магическому шоу Влад Кадони считает, что в последние годы жизнь Илоны была просто адской.



