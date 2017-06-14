Илона Новоселова хотела лишь напугать своего молодого человека, но погибла

Погибшая накануне победительница популярного теле-шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова лишь хотела напугать своего молодого человека, но случайно сорвалась с ограждения балкона.

Ранее в ГСУ СК РФ по Москве сообщили, в смерти Илоны Новоселовой, выпавшей из окна шестого этажа дома на Шоссе Энтузиастов в Москве, нет криминала.

Тело девушки нашли под окном ее съемной квартиры на шестом этаже с травмами, характерными при падении с большой высоты.

По версии следствия, девушка поссорилась с молодым человеком и забралась на ограждение балкона, чтобы его напугать, но не удержалась и сорвалась. Свидетелем трагедии стала мать девушки.