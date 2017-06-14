Накануне вечером пришло страшное известие: разбилась, упав с шестого этажа, звезда "Битвы экстрасенсов" Илона Новоселова. Ее коллеги по мистическому шоу вспоминают о погибшей.



Влад Кадони враждовал с Илоной и сейчас очень сожалеет, что они так и не помирились. Однако вспоминает он о ней без агрессии. По словам Кадони, последние годы жизни Новоселовой были сущим адом. Началось все с того, что СМИ разузнали, что Новоселова сделала операцию по смене пола, а потом неоднократно попадала в сводки криминальной хроники, в частности из-за ее похищения. Из-за этой травли девушка впала в депрессию, у нее начались проблемы в личной жизни. По словам Кадони, Илона очень сильно боялась одиночества. «Плюс она очень многое пережила, вдобавок ко всему её профессия, в которой она очень много себе позволяла. Всё это привело к такому итогу. Мне очень жаль. Надеюсь, что душа её найдёт покой», - цитирует черного мага Life.ru.



Зато с Новоселовой дружил другой экстрасенс Зираддин Рзаев. Он очень тепло отозвался о своей коллеге и назвал ее лучшей напарницей. Новоселова всегда славилась своим непростым характером, но Зираддин не считает ее агрессивной. «Она просто так выглядела. Она была в жизни как маленькая девчонка, как ребенок. Илона была очень доброй, ясной и открытой», - вспоминает экстрасенс. Он считает ее смерть "потерей для экстрасенсорного мира".

Трижды финалистка "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро утверждает, что Новоселова не собиралась преждевременно уходить из жизни. "Она показывала себя сильнее, чем она есть. Она очень любила своего парня. Недавно мы поссорились. Она всегда говорила, что умирать рано", – говорит Керро.

Ссорилась она не только с одноклассниками, коллегами, знакомыми, но и любимыми людьми. За день до трагедии, девушка поссорилась со своим возлюбленным Артемом Бесовым. Стала ли эта ссора причиной гибели, точно неизвестно. Новоселова погибла, выпав из окна шестого этажа на шоссе Энтузиастов в Москве.



