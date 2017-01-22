Мадонна в прямом эфире нецензурно высказалась в адрес Трампа

Американская поп-звезда Мадонна нецензурно высказалась в адрес нового президента США Дональда Трампа во время женского марша протеста и митинга, который состоялся в самом центре Вашингтона.

Певица заявила, что момент инаугурации Трампа был ужасающим и добавила несколько матерных выражений, чтобы проиллюстрировать свои чувства. Как сообщает "Свободная пресса", Мадонна убеждена, что субботние марши являются началом революции.

Артистка обратилась ко всем, кто поддерживает ее, и предложила объединиться и пройти через "тьму", продемонстрировав, что они не одиноки.