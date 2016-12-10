Мадонна предложила Шону Пенну снова жениться на ней, но за деньги

Всемирно известная американская певица Мадонна сделала предложение актеру Шону Пенну, за которым уже была ранее замужем.

Артистка призвала мужчину вновь жениться на ней, но на этот раз за 150 тысяч долларов. Данное предложение Мадонна сделала Пенну во время благотворительного аукциона, который она лично организовала для помощи детям из Африки. Певица решила выставить их с Шоном свадьбу в качестве дорогостоящего лота.

Услышав слова Мадж, Пенн немедленно запрыгнул на сцену под звуки марша Мендельсона и заковал 58-летнюю женщину в наручники, передает Associated Press.