Мадонна разделась в поддержку Хилари Клинтон

Американская поп-исполнительница Мадонна присоединилась к знаменитостям, не стесняющимся использовать свое обнаженное тело в качестве способа агитации.

В своем микроблоге в социальной сети Instagram певица опубликовала откровенный снимок, а в комментарии призвала подписчиков голосовать за Хилари Клинтон. “Хилари Клинтон - лучшее, что у нас есть”, - написала Мадонна.

Ранее певица Кэти Перри снялась в агитационном ролике, призывающем американцев голосовать “в любом виде”. Чтобы слова не расходились с делом, на видео звезда предстала полностью обнаженной и даже пообещала исполнить стриптиз на избирательном участке.









Фото: instagram.com/madonna

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