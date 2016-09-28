Мадонна разделась в поддержку Хилари Клинтон

СРОЧНО
|16:48  Под Волгоградом разнимавшего драку полицейского избили монтировкой |16:32  Новая эра российского парламентаризма |16:30  Немцы начали «мировую финансовую войну» |14:41  Презумпция виновности |14:02  В метро Токио снова газовая атака? |13:21  В Москве у 27-летнего безработного угнали автомобиль Porsche Cayman |12:43  В Новоуральске покончила с собой кассир Сбербанка, подозреваемая в краже нескольких миллионов рублей |12:17  В Подмосковье дело возбуждено по факту смерти девочки в Наро-Фоминске |11:50  Названа предварительная причина смерти девочки после посещения стоматолога |11:21  Два чиновника Ространснадзора задержаны по подозрению в коррупции |11:20  Ведьму в Перу сожгли заживо и записали на мобильник |10:59  Врачей обвиняют в смерти пятилетней девочки в Подмосковье |10:29  В Москве обыски проходят в здании Ространснадзора |10:16  Ливия просит военную помощь у России |07:48  Минфин не исключил риск роста цен на бензин и дизтопливо |27.09 22:55  Грабители в Мексике пустили эшелон под откос. И зря |27.09 20:24  Бурзиев: Ни один всероссийский турнир не должен быть тупиковым для спортсменов |27.09 20:20  В центре Москвы взяли в заложники иностранца? |27.09 19:38  МИД РФ призвал США опубликовать весь пакет договоренностей по Сирии |27.09 18:32  В Якутске с трудом остановили драку ста человек |27.09 17:11  Главный тренер британской сборной обвинен в коррупции |27.09 16:51  Самолет чуть не врезался в автомобиль при посадке в Татарстане (ВИДЕО) |27.09 16:12  Белоруссия может потребовать от РФ плату за охрану западной границы |27.09 14:15  Белорус упал на рельсы на станции метро в Москве |27.09 12:47  Завершился 8-й тур РФПЛ |27.09 12:38  В киевских магазинах "Рошен" ищут мины |27.09 11:50  Минфин пока не собирается вводить акциз на газировку |27.09 11:27  Емельяненко посетит Кубок России по ММА |27.09 11:27  Мнение специалиста: почему нефть падает, а рубль растет |27.09 11:15  В Улан-Удэ11-летний мальчик госпитализирован, причиной мог стать алкоголь

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Шоу-бизнес

Мадонна разделась в поддержку Хилари Клинтон

28 сентября 2016, 16:14 [ «АН-онлайн» ]

Мадонна разделась в поддержку Хилари Клинтон
Фото: globallookpress.com

Американская поп-исполнительница Мадонна присоединилась к знаменитостям, не стесняющимся использовать свое обнаженное тело в качестве способа агитации.

В своем микроблоге в социальной сети Instagram певица опубликовала откровенный снимок, а в комментарии призвала подписчиков голосовать за Хилари Клинтон. “Хилари Клинтон - лучшее, что у нас есть”, - написала Мадонна.

Ранее певица Кэти Перри снялась в агитационном ролике, призывающем американцев голосовать “в любом виде”. Чтобы слова не расходились с делом, на видео звезда предстала полностью обнаженной и даже пообещала исполнить стриптиз на избирательном участке.

Фото: instagram.com/madonna

Читайте также:

Кэти Перри разделась, призывая избирателей голосовать на выборах (ВИДЕО)

См. все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СМк


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Наука

Археологи нашли уникальный мезолитический комплекс на севере Бурятии

Археологи нашли уникальный мезолитический комплекс на севере Бурятии

Археологи обнаружили уникальный мезолитический комплекс во время экспедиции на Северном Байкале. Самым ценным на объекте является сама стратиграфическая ситуация, позволяющая изучать материал по хронологическим периодам.

//Общество

ГД: доклад международной следственной группы по МН17 - диверсия

ГД: доклад международной следственной группы по МН17 - диверсия

Доклад следственной группы по расследованию крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года - "чистая диверсия", считает первый зампред комитета по международным делам в Госдуме шестого созыва Леонид Калашников.

//Общество

ЦИК выдала мандаты депутатам Госдумы седьмого созыва

ЦИК выдала мандаты депутатам Госдумы седьмого созыва

Центризбирком РФ объявил о завершении регистрации 194 депутатов Госдумы седьмого созыва, избранных по партийным спискам. Они получили удостоверения об избрании, можно приступать к законотворческой работе.

//Общество

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых покинул свою камеру

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых покинул свою камеру

И переехал в новую. Об этом журналистам рассказал адвокат бывшего кировского губернатора Владимир Прохоров. Также он сообщил, что Белых 18 сентября исполнил свой гражданский долг и проголосовал.

//Происшествия

В Москве у 27-летнего безработного угнали автомобиль Porsche Cayman

В Москве у 27-летнего безработного угнали автомобиль Porsche Cayman

На юго-западе Москвы неизвестные злоумышленники угнали автомобиль Porsche Cayman у 27-летнего безработного мужчины. Элитный спорткар стоимостью более четырех миллионов рублей угнан от одного из домов.

//Наука

В США охотники нашли полуживого снежного человека

В США охотники нашли полуживого снежного человека

Охотники за йети обнаружили существо в лесу. Мужчины рассказали, что в момент, когда она заметили его лежащим на земле и подошли, снежный человек был еще жив. У йети были смертельные травмы.

//Наука

Ученые считают, что на марсианском плато Тавмасия может быть жизнь

Ученые считают, что на марсианском плато Тавмасия может быть жизнь

Ученые считают, что марсианское плато Тавмасия может быть обитаемым. Такой вывод они сделали на основании исследований химии и минералогии, опираясь на данные, полученные аппаратом Mars Odyssey Orbiter.

//Шоу-бизнес

Мадонна разделась в поддержку Хилари Клинтон

Мадонна разделась в поддержку Хилари Клинтон

Американская поп-исполнительница Мадонна присоединилась к знаменитостям, не стесняющимся использовать свое обнаженное тело в качестве способа агитации. В Instagram певица опубликовала свой откровенный снимок.

//Шоу-бизнес

Бывшего участника группы “На-На” избили в Одессе украинские радикалы

Бывшего участника группы “На-На” избили в Одессе украинские радикалы

На бывшего вокалиста группы “На-На” Валерия Юрина в одном из кафе в Одессе было совершено нападение. Артист получил травму головы. По его словам, его избили пьяные украинские националисты за поддержку Кобзона.

//Шоу-бизнес

В Москве на глазах у прохожих избили Глюк’oZу

В Москве на глазах у прохожих избили Глюк’oZу

Бывший возлюбленный напал на популярную певицу в центре Москвы. Наталья Ионова (Глюк’oZа) напугала своих фанатов произошедшим, когда в центре Москвы на людной улице мужчина начал жестоко избивать звезду.

//Криминал

Депутат из Бурятии сядет за решетку за участие в банде наркодилеров

Депутат из Бурятии сядет за решетку за участие в банде наркодилеров

Депутата думы Иволгинского муниципального образования Бурятии Ольгу Слепневу признали виновной в сбыте наркотиков. Установлено, что она состояла в организованной преступной группе, которую основал её сожитель-наркоман.

//Новости ADWILE

//Происшествия

Под Волгоградом разнимавшего драку полицейского избили монтировкой

Под Волгоградом разнимавшего драку полицейского избили монтировкой

О потасовке у дверей магазина сообщил в полицию владелец торговой точки. Два стража порядка прибыли по указанному адресу. При их появлении все участники драки попытались скрыться в припаркованных автомобилях.

//Общество

"Налог на тунеядство" в России посчитали тяжелым для безработных людей

"Налог на тунеядство" в России посчитали тяжелым для безработных людей

Ранее сообщалось, что в правительстве России готовится законопроект о пополнении бюджета за счет официально неработающих граждан путем взимания с них определенного налога. Конкретные цифры в настоящее время неизвестны.

//Политика

Новая эра российского парламентаризма

Новая эра российского парламентаризма

Завершившиеся думские выборы войдут в историю не только как самые спокойные, «стерильные», прошедшие без эксцессов и скандалов. Они останутся в нашей памяти и как самые предсказуемые. «Единая Россия» сработала на отлично...

//Политика

Немцы начали «мировую финансовую войну»

Немцы начали «мировую финансовую войну»

В торговых и финансовых отношениях Германии и остального Запада наступает новое обострение. Власти ФРГ начали расследования в отношении более 20 международных банков, в первую очередь американских и английских.

//Криминал

Майор полиции избил девушку в Петербурге

Майор полиции избил девушку в Петербурге

26-летняя петербурженка обратилась с заявлением о том, что двое неизвестных мужчин ударили ее и повредили ее автомобиль Audi, после чего скрылись, - сообщает ИА "Народные новости".

//Сможем вместе

Дистанционное образование помогает детдомовцам получать реальные знания

Дистанционное образование помогает детдомовцам получать реальные знания

Как правильно помочь ребенку-сироте, рассказала Светлана Чальцева - координатор проекта «Дистанционное образование воспитанников детских домов» фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Песков призвал учитывать данные военных РФ при расследовании крушения Boeing

Песков призвал учитывать данные военных РФ при расследовании крушения Boeing

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал учитывать все данные, в том числе предоставленные недавно российскими военными, при расследовании обстоятельств крушения в 2014 году на Украине Boeing.

//В мире

СГ по расследованию крушения Boeing МН17 установила 100 подозреваемых

СГ по расследованию крушения Boeing МН17 установила 100 подозреваемых

Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения Boeing МН17 над Донбассом заявила, что установила круг предполагаемых виновных из 100 человек, которые могли иметь отношение к запуску ракеты.

//Общество

Керчане отправили в ДНР очередную партию гуманитарной помощи

Керчане отправили в ДНР очередную партию гуманитарной помощи

Очередная партия гуманитарной помощи, собранная штабом помощи беженцам из Донецкой и Луганской республик, отправилась в ДНР. Салон микроавтобуса оказался полностью заполнен необходимыми вещами.

//Общество

Лягушонок Пепе объявлен фашистом?

Лягушонок Пепе объявлен фашистом?

Изображения лягушонка Пепе в США будут считаться равными свастике. «Антидиффамационная лига» американских евреев включила популярный интернет-мем в список символов ненависти, созданных расистами и хейтерами.

//В мире

Международная следственная группа: сбивший "Боинг" "Бук" был доставлен из России

Международная следственная группа: сбивший "Боинг" "Бук" был доставлен из России

Прокуратура Нидерландов опубликовала вторую часть доклада о результатах расследования крушения малайзийского самолета "Боинг-777" в Донбассе в июле 2014 года. Заявлено, что "Боинг" сбит с территории ДНР.

//В мире

СМИ: Каталония поддержала присоединение Крыма к России

СМИ: Каталония поддержала присоединение Крыма к России

Ряд СМИ процитировал слова пресс-секретаря партии “Каталонская солидарность за независимость” Хосе Энрике Фолька, который заявил, что Каталония не поддерживает позицию Испании относительно Крыма.

//Новости партнеров

//Экономика

Презумпция виновности

Презумпция виновности

Некогда модный лозунг «кадры решают всё» давно не актуален. Сегодня всё решают деньги. Причем, неважно, чьей они принадлежности: банков, олигархов, крупных компаний, учителей, пенсионеров и т.д.

//В мире

Голландия: в Донбассе "Боинг" сбили ополченцы российской ракетой "Бук"

Голландия: в Донбассе "Боинг" сбили ополченцы российской ракетой "Бук"

Международная группа следователей начала доклад об итогах расследования катастрофы MH17. По данным голландской прокуратуры, пассажирский самолет "Боинг" малайзийской авиакомпании был сбит ракетой "Бук".

//Общество

Жениться или замуж - только с согласия старших

Жениться или замуж - только с согласия старших

Одного желания вступить в брак скоро станет недостаточно. Минюст РФ готовит законопроект, после принятия которого несовершеннолетние смогут это делать только с согласия родителей или органов опеки.

//Наука

Ученые назвали еще одну смертельную угрозу для человечества

Ученые назвали еще одну смертельную угрозу для человечества

Специалисты обнаружили еще одну смертельную угрозу для человечества. По мнению ученых, глобальное потепление уже через 50 лет может привести к уничтожению большинства видов сельскохозяйственных культур.

//В мире

Кремль: расследование катастрофы MH17 сопровождается спекуляциями

Кремль: расследование катастрофы MH17 сопровождается спекуляциями

Расследование обстоятельств крушения малайзийского пассажирского самолета "Боинг-777", выполнявшего рейс MH17, сопровождается спекуляциями, неквалифицированной, непрофессиональной информацией.

//Происшествия

В метро Токио снова газовая атака?

В метро Токио снова газовая атака?

Срочное сообщение опубликовало сегодня в своем Twitter агентство "Синьхуа". Поступила информация о том, что возможно, на одной из станций метро в Токио днём 28 сентября совершена газовая атака.

//Общество

СКР объяснил обыски в столичном управлении УГАДН

СКР объяснил обыски в столичном управлении УГАДН

Следователи СКР по городу Москве объяснили обыски более чем по 27 адресам, в том числе в территориальном подразделении УГАДН: получена взятка за общее покровительство транспортным пассажирским компаниям.

//Общество

В московской полиции ожидаются кадровые изменения

В московской полиции ожидаются кадровые изменения

В московской полиции ожидаются кадровые изменения после отставки руководителя ведомства Якунина. Начальник столичного уголовного розыска Игорь Зиновьев некоторое время назад написал рапорт об увольнении.

//Туризм

Крым становится международной площадкой

Крым становится международной площадкой

450 российских, китайских, иранских, индийских и других представителей туристической индустрии собрались в Ялте на профессиональный форум «Открытый Крым». Его итоги повлияют на развитие туризма в регионе.

//Криминал

Женщину в Челябинске неизвестный облил кислотой

Женщину в Челябинске неизвестный облил кислотой

Утро среды ознаменовалась для жителей одного из челябинских многоквартирных домов сильным потрясением. В подъезде неизвестный человек по неустановленным пока причинам напал на женщину и облил ее кислотой.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры