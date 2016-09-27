Известная певица Кэти Пэрри, агитируя американцев прийти и проголосовать, пообещала, что она лично устроит стриптиз на избирательном участке. И даже опубликовала маленький рекламный ролик, где обнажилась полностью.

"Сегодня, в Национальный день регистрации избирателей, я и @funnyordie and @rockthevoteприглашаем тебя зарегистрироваться", — написала певица в своем твиттере. "Так что во имя демократии, вылезайте из кровати в любом виде и идите на выборы", — заявила поп-звезда в ролике.

К слову, нынешний возлюбленный Кэти Пэрри - актер Орландо Блум - также не стеснялся показываться на публике голым. В частности, семь месяцев назад папарацци запечатлели его полностью обнаженным на доске для серфинга.

Другие новости шоу-бизнеса.

Все новости дня.