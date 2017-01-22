Первый твит Мелании Трамп в качестве первой леди вызвал восторг у пользователей

Супруга 45-го президента США Дональда Трампа, вступившего в должность в минувшую пятницу, 20 января, написала сегодня свой первый пост в социальной сети Twitter в качестве первой леди страны.

Как заявила Мелания Трамп на своей страничке в Twitter, она очень горда служить "этой замечательной стране" как первая леди. Женщина также опубликовала снимок, на котором она держит Библии, когда ее супруг - миллиардер Дональд Трамп - принимает присягу.

Напомним, торжественная церемония инаугурации 45-го президента США состоялась в Вашингтоне. Она прошла гладко, несмотря на неблагоприятную погоду.