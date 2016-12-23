Брэд Питт заявил, что Анджелина Джоли плохая мать

Голливудский актер Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли, с которой недавно расстался, в том, что она плохая мать для их шестерых детей.

Мужчина заявил, что она игнорирует интересы дочерей и сыновей, а также не умеет себя контролировать. "У нее словно нет тормозов!" - возмущенно заметил Питт, добавив, что Джоли отдает детей на "растерзание" журналистам и поклонникам, в частности, называет имена психотерапевтов, которые работают с ребятами.

Как сообщает портал Woman.ru, актер требует, чтобы все сведения о душевном состоянии его детей были немедленно засекречены.