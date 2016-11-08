Джоли и Питт заключили соглашение об опеке над детьми

Бракоразводный процесс «звездной» пары вызывает интерес во всем мире. Тем более, что он не перестает обрастать новыми подробностями.

Так, совсем недавно сообщалось, что Брэд Питт собирается судиться с бывшей супругой. По некоторым данным, он планировал оспорить ее право на единоличную опеку над детьми. Однако теперь сообщается, что паре удалось договориться, передает ria.ru.

Экс-супруги заключили соглашение, по которому их шестеро детей будут проживать с матерью, а с отцом периодически встречаться. При этом Брэд Питт сможет сохранить опеку над наследниками.

На данный момент детям «звездной» пары от 8 до 15 лет.