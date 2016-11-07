СМИ: Брэд Питт будет судиться с Джоли за право на детей

Страсти вокруг развода «звездной» пары накаляются. Как стало известно, Брэд Питт подал в суд в Лос-Анджелесе.52-летний актер намерен отстоять свое право на воспитание детей.

Информация, которая проходила в СМИ ранее, гласила, что Питт не намерен прибегать к судебным тяжбам. Таким образом, он хотел сохранить спокойствие своих шестерых детей. Однако без разбирательств все-таки не обошлось, сообщает rg.ru.

Джоли настаивает на том, чтобы ей и впредь было предоставлено право единоличной опеки над детьми. При этом сообщалось, что актриса не против, чтобы экс-супруг принимал участие в их воспитание. Однако теперь Питт намерен также побороться, оспорив право единоличной опеки, которое было предоставлено его бывшей жене.

Также сообщается, что ни о каких алиментах речи пока не идет.