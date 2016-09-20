Бред Питт: я глубоко опечален разводом

Американский актер Брэд Питт дал комментарий по поводу развода с актрисой Анджелиной Джоли. Артист заявил, что глубоко опечален этим фактом, но отметил, что благополучие их детей намного важнее.

Питт, как и Анджелина Джоли, попросил журналистов не беспокоить их в такое сложное время. Ранее, 19 сентября, стало известно, что Джоли сама подала документы на развод с Питтом. Актриса сообщила, что пошла на этот шаг из-за недовольства тем, как ее супруг справляется с родительскими обязанностями.

41-летняя Джоли и 52-летний Питт воспитывают троих приемных детей: камбоджийца Мэддокса, вьетнамца Пакса и эфиопку Захару. У пары также есть трое биологических детей: дочь Шайло, близнецы Нокс и Вивьен.