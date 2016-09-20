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Звездный развод: Анджелина Джоли рассталась с Брэдом Питтом

20 сентября 2016, 19:37 [ «АН-онлайн» ]

Звездный развод: Анджелина Джоли рассталась с Брэдом Питтом
globallookpress.com

Актриса Анджелина Джоли подала документы на развод с актером Брэдом Питтом, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова адвоката актрисы. Сообщается, что разводом пара хочет сохранить благополучие каждого.

Адвокат заявил, что Анджелина Джоли это решение комментировать не будет и просит не тревожить в данный момент личную жизнь ее семьи.  

По информации портала TMZ поводом для развода стал конфликт из-за детей. Джоли просит оставить за ней право содержать шесть детей и просит судью предоставить Питту право этих детей посещать.

Сама Джоли подчеркивает, что семью разрушил не адюльтер, а именно отношение Питта к детям.

Актеры прожили вместе десять лет, вступив в брак через 8 лет, в 2014 году. У Брэда Питта и Анджелины Джоли шестеро детей. Это их собственные дочь Шайло Нувель, близнецы девочка Вивьенн Маршелин и мальчик Нокс Леон. Помимо них пара воспитывает усыновленных Пакса Тхиена из Вьетнама, Мэддокса из Камбоджи и Захару из Эфиопии.

 

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