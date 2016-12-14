Джонни Депп не намерен платить Эмбер Херд за развод

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп не намерен выплачивать своей бывшей супруге Эмбер Херд сумму в размере 6,8 млн долларов, которая ранее была предусмотрена соглашением о расторжении брака.

Согласно некоторой информации, Депп не собирается платить Херд из-за ее публичных заявлений о домашнем насилии, в частности после ее видеообращения на данную тему. Как сообщает Daily Mail, актер убежден, что его экс-супруга жестоко нарушила условия их соглашения о разводе.

Однако Эмбер тоже не лыком шита - она ни разу не упоминала имени своего бывшего мужа в ходе своих выступлений. Адвокаты актрисы убеждены, что им удастся заставить звезду выплатить женщине обозначенную сумму.