Эмбер Херд рассказала о своих чувствах после избиения Джонни Деппом

Американская актриса, бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд рассказала о своих чувствах после того, как ее избил муж.

Она заявила, что прошла через это жестокое испытание и не боится сказать об этом вслух. Херд рассказала о пережитом ужасе в проекте GirlGaze, отметив, что она умная и сильная, а ни в коем случае не жертва. Обычно, по мнению женщины, представительницы слабого пола испытывают чувство стыда от звания "жертва насилия", однако это случается со многими, о подобном молчать не следует.

Эмбер Херд убеждена, что все девушки, которых бьют их мужья или молодые люди, должны публично заявлять об этом.