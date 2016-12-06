Психолог подобрал идеальное имя для сына Собчак и Виторгана

Пока Ксения Собчак и Максим Виторган держат в секрете имя сынишки, поклонники строят свои догадки. Между тем, малышу уже 18 дней от роду, и он уже выходит на свои первые прогулки.

Впрочем, новорожденный мог еще и не получить официального имени. Ходят слухи, что в семье спорят о том, как назвать малыша. Якобы мать Ксении Собчак Людмила Нарусова настаивает на том, чтобы внука назвали именем умершего деда - Анатолий. Отец малыша Максим Виторган в «отместку» настаивает на имени Эммануил (так зовут его отца-известного артиста).

Между тем, доктор психологических наук, автор серии книг "Знаки судьбы" Борис Хигир, учитывая все «за» и «против», придумал новорожденному идеальное имя без учета семейных предпочтений. Специалист считает, что у ребенка довольно сложное отчество – Максимович. Идеальным вариантом для такого отчества будет имя Елисей, пишет Eg.RU. Допустимы также Алексей, Тихон, Тимофей, Архип, Руслан или Илья. Психолог советует не слушать бабушку Людмилу Борисовну, отчество которой сделало ее жесткой, упрямой, настырной, а местами даже неуправляемой. Но Ксения Анатольевна не очень-то обращает внимания на свою Борисовну, поскольку их отчества абсолютно несовместимы.



