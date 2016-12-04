Первый выезд сына Ксении Собчак на прогулку завершился дракой

СРОЧНО
|11:08  В Краснодаре серьезно отравились 99 человек |10:45  Вячеслав Быков собирается совершить очередную революцию в хоккее |10:32  В подъезде одного из домов в Москве пьяный мужчина устроил стрельбу |10:17  «Акулы пера» страны определят лучших российских спортсменов, тренера и команду |09:41  Детский сад горит на севере Москвы |09:19  Вместо снижения расходов бюджета можно просто нарастить доходы |08:08  Глава Пентагона сделал удивительное заявление по поводу отношений с Москвой |03.12 22:57  В Москве мужчина устроил стрельбу из снайперской винтовки |03.12 21:20  Что за шестая колонна в команде президента? |03.12 20:29  Криштиану Роналду заподозрили в крупных финансовых махинациях |03.12 20:06  В Дагестане были ликвидированы пятеро боевиков |03.12 19:40  Попавшийся на кокаине боксер Фьюри намерен вернуться в бокс |03.12 19:23  В Смоленске с поезда сняли 16 подростков |03.12 16:58  Тренер Власова рассказал, за счёт чего его подопечный может победить Чахкиева |03.12 16:43  В Москве в реанимацию доставлен актер Вячеслав Шалевич |03.12 16:31  Морфлот спасёт экономику страны |03.12 16:15  Лавров не ждёт скорого решения проблемы Курил |03.12 15:41  Керри передал Лаврову новые предложения по Алеппо |03.12 11:46  В Благовещенске школьник сел за руль и устроил ДТП со смертельным исходом |03.12 10:43  ЦБ раскрыл подробности кражи хакерами 2 млрд рублей |03.12 09:35  Минобороны РФ требует от Британии не мешать поставкам гумпомощи в Алеппо |03.12 09:06  Шахматный министр обороны, к сожалению, капитулировал |03.12 08:06  Трамп нарушил инструкции Госдепа и поговорил с президентом Тайваня |03.12 07:34  СМИ: Япония и Россия намерены сотрудничать по двум направлениям |03.12 06:58  Журналисты выяснили, чем займется Обама после президентства |02.12 22:01  В японском МИДе констатировали прогресс в отношениях России и Японии |02.12 19:53  Лавров обвинил США в сложившейся в Сирии ситуации |02.12 18:41  Лавров рассказал, кто виноват в срыве переговоров по Сирии |02.12 18:06  Лебедев на взвешивании перед боем оказался тяжелее Гассиева |02.12 17:45  СМИ узнали, почему Олланд решил не баллотироваться на второй срок

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Шоу-бизнес

Первый выезд сына Ксении Собчак на прогулку завершился дракой

4 декабря 2016, 10:51 [ «АН-онлайн» ]

Первый выезд сына Ксении Собчак на прогулку завершился дракой
фото: globallookpress.com

Популярная телеведущая Ксения Собчак охотно делится со своими подписчиками в социальной сети Instagram некоторыми подробностями о жизни своего новорожденного сына.

Вот и накануне она опубликовала новое фото, которое демонстрирует первую прогулку малыша на свежем воздухе. Оказалось, что радостное мероприятие едва не закончилось дракой. Собчак продемонстрировала шутливый снимок, на котором она сама, ее супруг Максим Виторган, мать Людмила Нарусова и другие родственники пытаются ухватиться за ручку коляски, чтобы погулять с мальчиком.

Отметим, что Ксения и Максим до сих пор не поделились с поклонниками именем новорожденного.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

В США одобрили оказание военной помощи Украине в размере $350 млн

В США одобрили оказание военной помощи Украине в размере $350 млн

В палате представителей конгресса США одобрили законопроект о финансировании американской национальной обороны и выделении военной помощи для Украины, который был инициирован сенатором Джоном Маккейном.

//В мире

В Финляндии у границы с Россией расстреляли трех человек

В Финляндии у границы с Россией расстреляли трех человек

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в финском городе Иматра, который расположен неподалеку от границы с Россией, произошла стрельба. Согласно последней информации, в результате инцидента погибли три человека.

//Криминал

В Махачкале уничтожены террористы, связанные с ИГИЛ

В Махачкале уничтожены террористы, связанные с ИГИЛ

Сотрудниками ФСБ в Махачкале ликвидированы пять бандитов группировки «Вилайята Кавказ», в том числе её главарь Рустам Асельдеров, присягнувший запрещённой в России организации «Исламское государство».

//Общество

Видео визита в Сбербанк «инвалида» Грефа опубликовано в интернете (ВИДЕО)

Видео визита в Сбербанк «инвалида» Грефа опубликовано в интернете (ВИДЕО)

На появившихся в сети кадрах можно увидеть, как Герман Греф, облаченный в костюм, который практически полностью лишил его слуха и зрения, берет талончик и направляется к одному из менеджеров банка.

//Культура

"Ленфильм" окончательно лишили прав на советские киноленты

"Ленфильм" окончательно лишили прав на советские киноленты

Сегодня стало известно, что "Ленфильму" окончательно отказали в правах на советские киноленты. Росимущество прислало отрицательное заключение на соответствующее предложение Минкульта Российской Федерации.

//Происшествия

В Краснодаре серьезно отравились 99 человек

В Краснодаре серьезно отравились 99 человек

Сегодня стало известно, что в Краснодаре накануне произошло массовое отравление местных жителей. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщила представитель СК по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

//Происшествия

В подъезде одного из домов в Москве пьяный мужчина устроил стрельбу

В подъезде одного из домов в Москве пьяный мужчина устроил стрельбу

Утром в воскресенье, 4 декабря, в СМИ появилась информация о том, что в подъезде одного из московских жилых домов мужчина открыл стрельбу из карабина. Инцидент случился в доме номер 28 на улице Трофимова.

//Культура

Актёр Вячеслав Шалевич впал в кому

Актёр Вячеслав Шалевич впал в кому

Известный российский актер театра и кино Вячеслав Шалевич, доставленный сегодня в реанимационное отделение одной из столичных больниц, впал в кому. Диагноз артиста по-прежнему не разглашается.

//Шоу-бизнес

Первый выезд сына Ксении Собчак на прогулку завершился дракой

Первый выезд сына Ксении Собчак на прогулку завершился дракой

Популярная телеведущая Ксения Собчак охотно делится со своими подписчиками в социальной сети Instagram некоторыми подробностями о жизни своего новорожденного сына. Вот и накануне она опубликовала новое фото.

//Общество

У руководителей города рождаются все новые идеи пополнения бюджета на 2017 год

У руководителей города рождаются все новые идеи пополнения бюджета на 2017 год

Петербургским родителям, возможно, скоро придется раскошелиться чуть больше, чем обычно. Правительство города рассматривает вопрос о внесении изменений в пункт закона «Об образовании», касающийся максимального размера родительской платы за детские сады.

//В мире

ИноСМИ: сирийская оппозиция рассматривает возможность объединения с «Аль-Каидой»

ИноСМИ: сирийская оппозиция рассматривает возможность объединения с «Аль-Каидой»

Значительный урон, который несет в последнее время умеренная оппозиция в Сирии, заставил повстанцев задуматься над объединением с «Аль-Каидой» (террористическая организация запрещена в ряде государств, в том числе в России).

//Новости ADWILE

//Спорт

Вячеслав Быков собирается совершить очередную революцию в хоккее

Вячеслав Быков собирается совершить очередную революцию в хоккее

Стало известно, с какой целью всего на один день в Москву из Швейцарии прилетал легендарный хоккеист и тренер Вячеслав Быков.

//Общество

Многодетной семье в Чите срезали батареи, несмотря на мороз

Многодетной семье в Чите срезали батареи, несмотря на мороз

В Чите произошел вопиющий случай - энергетики срезали в квартире, где проживает многодетная семья, батареи, хотя на улице в этот момент даже днем температура воздуха не поднималась выше минус 15 градусов.

//Спорт

«Акулы пера» страны определят лучших российских спортсменов, тренера и команду

«Акулы пера» страны определят лучших российских спортсменов, тренера и команду

17 лет назад Федерация спортивных журналистов России учредила для спортивных лауреатов года награду – статуэтки «Серебряная лань». Российские журналисты решат, кто получит 12 статуэток по итогам 2016 года.

//Общество

15 млн мигрантов не создадут в России этнические гетто

15 млн мигрантов не создадут в России этнические гетто

В 2010-2012 гг многим казалось, что наплыв мигрантов никогда не прекратится и в итоге мы станем национальным меньшинством в собственной стране.

//Шоу-бизнес

Организаторы "Евровидения-2017" хотят провести конкурс в Москве

Организаторы "Евровидения-2017" хотят провести конкурс в Москве

Киев может лишиться привилегии принимать в будущем году музыкальный конкурс "Евровидение". Организаторы мероприятия рассматривают Москву в качестве места проведения музыкального состязания. .

//Происшествия

Детский сад горит на севере Москвы

Детский сад горит на севере Москвы

Утром в воскресенье, 4 декабря, на севере Москвы загорелся детский сад. Данную информацию предоставили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России, отметив, что пламя охватило второй этаж учреждения.

//новости MIXADVERT.com

//Экономика

Вместо снижения расходов бюджета можно просто нарастить доходы

Вместо снижения расходов бюджета можно просто нарастить доходы

Мы постепенно теряем позиции на мировом рынке самоцветов. Богатейшие копи заброшены и кормят лишь нелегальных старателей.

//В мире

Названо имя нового кандидата на пост госсекретаря США

Названо имя нового кандидата на пост госсекретаря США

Сегодня стало известно, что избранный 45-й президент США Дональд Трамп внес в список кандидатов на данный пост новое имя. Об этом сегодня сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на ряд источников.

//В мире

На выборах президента в Узбекистане кандидат проголосовал сам за себя

На выборах президента в Узбекистане кандидат проголосовал сам за себя

Один из кандидатов на пост президента Узбекистана признался, что на выборах проголосовал за самого себя. Данное действие совершил лидер Народно-демократической партии Узбекистана Хатамжон Кетмонов.

//В мире

Здание фабрики обрушилось в Китае, есть погибшие

Здание фабрики обрушилось в Китае, есть погибшие

Рано утром в воскресенье, 4 декабря, в городе Цзинань в восточной части Китая обрушилось здание фабрики. Согласно последней информации, в результате трагедии погибли не менее пяти человек.

//Политика

Глава Пентагона сделал удивительное заявление по поводу отношений с Москвой

Глава Пентагона сделал удивительное заявление по поводу отношений с Москвой

Глава Пентагона Эштон Картер сделал удивительное заявление по поводу отношений с Россией. Вашингтон, по его словам, намерен поддерживать возможности для сотрудничества с Москвой при совпадении интересов.

//В мире

Школьный автобус с детьми перевернулся в Канаде

Школьный автобус с детьми перевернулся в Канаде

Утром в воскресенье стало известно, что в канадской провинции Манитоба произошла страшная авария. На дороге перевернулся школьный автобус, в салоне которого в момент ДТП находились 25 детей.

//Новости партнеров

//В мире

Две тонны кокаина конфисковали полицейские в Колумбии

Две тонны кокаина конфисковали полицейские в Колумбии

В субботу, 3 декабря, командир пятой дивизии вооруженных сил Колумбии генерал Хорхе Убмерто Херес сообщил, что в южноамериканской республике сотрудники полиции конфисковали две тонны кокаина.

//В мире

Стали известны подробности похорон Фиделя Кастро

Стали известны подробности похорон Фиделя Кастро

В минувшую субботу председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро рассказал подробности о грядущих похоронах лидера революции Фиделя Кастро. Церемония состоится на кладбище в Сантьяго-де-Куба.

//Происшествия

В Москве мужчина устроил стрельбу из снайперской винтовки

В Москве мужчина устроил стрельбу из снайперской винтовки

На юго-востоке Москвы задержали мужчину, устроившего стрельбу из снайперской винтовки. Москвич подозревается в незаконном хранении оружия. Причины действий подозреваемого в данный момент неизвестны.

//В мире

Тимошенко считает, что Украине не нужен президент

Тимошенко считает, что Украине не нужен президент

Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила, что Украина не нуждается в главе государства и в настоящий момент имеет смысл задуматься об упразднении этого поста, поскольку он дискредитирован.

//В мире

В Багдаде взорвался автомобиль со взрывчаткой

В Багдаде взорвался автомобиль со взрывчаткой

Очередной террористический акт был совершен сегодня в центре иракской столицы. По меньшей мере десять человек погибли и семнадцать пострадали при взрыве, который прогремел сегодня в Багдаде.

//В мире

The Guardian посоветовала британскому министру иностранных дел забыть о “российской угрозе”

The Guardian посоветовала британскому министру иностранных дел забыть о “российской угрозе”

Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону давно пора признать, что старому миропорядку пришел конец и со стороны России не исходит никакой угрозы для существования западных стран.

//В мире

Иран пригрозил остановкой соглашения по ядерной программе в случае продления санкций

Иран пригрозил остановкой соглашения по ядерной программе в случае продления санкций

Иран отреагировал на намерение действующего президента США Барака Обамы подписать одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о продлении санкций. В ответ Иран пригрозил остановить соглашение по атому.

//Политика

Что за шестая колонна в команде президента?

Что за шестая колонна в команде президента?

« Про пятую колонну все знают. Это противники в нашем тылу. А шестая гораздо хуже. Они улыбаются, делают умный вид и в то же время подтачивают доверие к президенту и его команде. Они предают президента ради своих корыстных интересов.

//В мире

В Окленде потушили пожар, но войти в здание ночного клуба спасатели до сих пор не могут

В Окленде потушили пожар, но войти в здание ночного клуба спасатели до сих пор не могут

Пожар, охвативший сегодня здание ночного клуба, назван одним из самых крупных, если не крупнейшим по числу жертв в калифорнийском городе Окленд (США). На данный момент известно о девяти погибших.

//Шоу-бизнес

Рэпер Канье Уэст после выписки из больницы поселился отдельно от семьи

Рэпер Канье Уэст после выписки из больницы поселился отдельно от семьи

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, не так давно перенесший госпитализацию из-за стресса и переутомления, поселился в арендуемом доме отдельно от семьи после того, как его выписали из клиники.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры