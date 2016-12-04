Первый выезд сына Ксении Собчак на прогулку завершился дракой

Популярная телеведущая Ксения Собчак охотно делится со своими подписчиками в социальной сети Instagram некоторыми подробностями о жизни своего новорожденного сына.

Вот и накануне она опубликовала новое фото, которое демонстрирует первую прогулку малыша на свежем воздухе. Оказалось, что радостное мероприятие едва не закончилось дракой. Собчак продемонстрировала шутливый снимок, на котором она сама, ее супруг Максим Виторган, мать Людмила Нарусова и другие родственники пытаются ухватиться за ручку коляски, чтобы погулять с мальчиком.

Отметим, что Ксения и Максим до сих пор не поделились с поклонниками именем новорожденного.