«АН-онлайн» уже сообщали, что Ксения Собчак родила мальчика в подмосковной клинике. Новость сразу же стала темой номер один во многих ведущих СМИ. Телеведущая и ее супруг также поспешили поделиться радостным событием, сделав публикации в соцсетях.

Ксения Собчак сообщила, что это самый счастливый день в ее жизни, так как она стала мамой прекрасного малыша. А ее муж Максим Виторган опубликовал фото еще беременной жены. На нем Ксения Собчак нежится в воде. При этом виден небольшой животик.

Актер сопроводил снимок подписью, в которой пожелал матери своего сына счастливого плавания, сообщает mk.ru. Кстати, роды в элитной клинике влетели семье в копеечку. Супругам пришлось заплатить более девятисот тысяч рублей.









Фото: instagram.com