Как Ксения Собчак сообщила о своей беременности

Светская львица, телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей беременности со сцены музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Эту радостную новость зал встретил громкими аплодисментами.

Ксения Собчак вышла на сцену в свободном платье дизайнера Яны Расковаловой. Когда ведущая и ее коллеги начали обсуждать игру Pokemon Go, Ксения заявила: "Я своего покемона уже поймала, ни одним нарядом не скроешь".

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На конкурсе "Новая волна", куда Ксения Собчак прилетела в качестве одной из главных приглашённых звёзд, скрывать очевидное уже невозможно. Фотографы смогли заснять Собчак с довольно большим животом.

Телеведущая Ксения Собчак, слухи о беременности которой переполняют интернет, опубликовала в соцсети Instagram фотографию в бикини.