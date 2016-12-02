Телеведущая Ольга Бузова подала на развод

Первые слухи о том, что звездная пара «Бузова – Тарасов» распалась, появились 1 ноября 2016 года, - «АН-онлайн» сообщали об этом. Сегодня журналистам стало известно, что 29 ноября пара подала на развод.

Сообщается, что в течение 30 календарных дней 30-летняя телеведущая и 29-летний футболист получат развод в Мещанском ЗАГСе, передает «Лайф».

Пара, известная в социальных сетях как #тарабузики окончательно распалась. В последнее время у подписчиков телеведущей сложилось мнение, что Бузова пошла на мировую с Тарасовым, но, как выяснилось, Ольга сама подала документы на развод.

Возможно, к решительным действиям Бузову подтолкнула история с хакерской атакой на ее телефон, после чего в соцсети появилась частная переписка телеведущей.