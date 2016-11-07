Самбурская и Тарасов вместе глумятся над Бузовой

Актриса Настасья Самбурская и футболист Дмитрий Тарасов вместе глумятся над телеведущей Ольгой Бузовой, которая недавно сообщила о расставании с супругом.

Скандал разразился в соцсети Instagram, где Самбурская выложила фотографию, на которой она спит рядом с футболкой с именем Тарасова. Позже она выразила надежду на то, что ее не заподозрят в разводе Бузовой и футболиста. Эксцентричная актриса заметила, что не любит футбол и призвала "Тарабузиков" помириться, а также добавила, что просто пиарится за их счет.

В ответ на это Дмитрий Тарасов отправил Самбурской фразу "Насть, не пали нас". Фанаты Ольги Бузовой сочли подобное поведение спортсмена и актрисы глумлением над непростым периодом в жизни телеведущей.