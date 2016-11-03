Экс-супруга Тарасова высказалась о его расставании с Бузовой

Экс-супруга знаменитого российского футболиста Дмитрия Тарасова Оксана написала на своей страничке в социальной сети Instagram неоднозначный текст, который решила удалить спустя некоторое время.

Кто-то из пользователей полагает, что Оксана Тарасова своим постом прокомментировала разрыв своего бывшего супруга Дмитрия и Ольги Бузовой. Женщина намекнула на то, что телеведущая разводом заплатила за свои прошлые неблаговидные поступки. Она заметила, что когда человек кого-либо прощает, это не значит, что у него нет больше долгов за случившееся.

"Это значит, что его долги вы отписали от себя и передали в коллективное агентство "Карма inc.", - заявила бывшая жена футболиста. Чуть позже она убрала запись со своей страницы.