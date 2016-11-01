Появились слухи, что Ольга Бузова окончательно рассталась с мужем

Первые слухи о расставании Ольги Бузовой с мужем-футболистом появились неделю назад и до сих пор не утихают. Брак этой пары считался идеальным, фанаты уже начали обсуждать беременность блондинки, как гром грянул среди ясного неба.



Многочисленные подписчики Бузовой, армия которых насчитывает более 5 миллионов человек, заметили, что она уже три недели не выкладывает совместные фотографии с супругом, которые так любила делать. Более того, Ольга не пришла поддержать Дмитрия Тарасова после операции. Правда, до этого на больничную койку попала сама Ольга, но муж предпочел поехать на день рождения к приятелю, а не в больницу к любимой. Более того, Ольга и Дмитрий отписались друг от друга в Instagram.

А сегодня ночью Бузова выложила в соцсеть фотографию в белом платье, сопроводив ее печальной записью: «Ты знаешь, Ангелы однажды устают от чей-то лжи, предательства и боли. От обещаний, тех, что ты даёшь, сдержать которых у тебя не хватит воли... От мелких унижающих обид, от горьких слёз, что прячут за улыбкой, от долгих ожиданий в тишине, которая терзает страшной пыткой. Они вдруг понимают – не нужны. Их тот не ждал, к кому их посылали. И крылья что изранены, больны - они в беде напрасно подставляли. Напрасно все - как приговор на смерть. И, сложив крылья, Ангел исчезает. И лишь потом, поймёшь, что ты – один. Нет больше Ангела, никто не прикрывает...»





Пока дело не дошло до развода, есть надежда, что супруги помирятся, как это сделала напарница Бузовой по "Дому-2" Ксения Бородина. Но уже сейчас понятно, что собственные советы, изложенные Бузовой в книге "Цена счастья", ей самой не очень-то помогли.