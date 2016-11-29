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Никита Джигурда официально развелся с Анисиной

29 ноября 2016, 16:16 [ «АН-онлайн» ]

Никита Джигурда официально развелся с Анисиной
globallookpress.com

Бракоразводный процесс, сопряженный многочисленными скандалами, наконец, завершен. Суд признал иск Марины Анисиной справедливым и признал ее брак с эпатажным актером Никитой Джигурдой расторгнутым.

Больше 55-летний актер и 41-летняя олимпийская чемпионка Марина Анисина не муж и жена, передает «Лайф».

Согласно барчному договору, который пара составила ранее, все нажитое совместно имущество теперь принадлежит Анисиной и ее детям (детей суд оставил с мамой).

Этот развод стал, пожалуй, самым громким в 2016 году. Джигурда получил огромное наследство, из-за чего, как он считает, семейная жизнь и дала трещину: жене и детям якобы стали угрожать из-за денег. Актер сменил имя, теперь он Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.

 

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