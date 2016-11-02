Развод без драки – не развод. Очевидно, так считает артист Никита Джигурда, который устроил уличный бой с адвокатом своей супруги Сергеем Жориным. С юристом у Никиты Джигурды давно назрел конфликт.

Адвокат Сергей Жорин представляет на бракоразводном процессе сторону супруги артиста, олимпийской чемпионки Марии Анисиной, передает «Лайф».

Актер давно предлагал Жорину «разобраться по-мужски», да все руки не доходили. Адвокат позволил себе назвать артиста альфонсом, вот и закипели у Никиты страсти. Все накипевшее Никита и выплеснул на адвоката прямо перед зданием суда. Драка известного артиста появилась в соцсетях.

2 октября начался бракоразводный процесс между Джигурдой и Анисиной, - "АН-онлайн" об этом писали ранее.