Никита Джигурда: уйду из кино и заживу припеваючи

Актер Никита Джигурда стал миллионером после загадочной гибели его крестницы, бизнес-леди Людмилы Браташ, которая отписала Джигурде три квартиры в Москве, недвижимость за границей и счета в заграничных банках.

По предварительным оценкам состояние актера – порядка 800 миллионов рублей. Сам Джигурда пока находится в эйфории и мечтает бросить кино и жить на проценты с наследства. Никита обещает озолотить свою жену - фигуристку Марину Анисину, детей, и даже тещу, которая его терпеть не может. Джигурда также сообщил, что переделывает паспорт и меняет фамилию на «Браташ Джи», чтобы фамилия крестницы и фамилия ее отца продолжала жить, передает НТВ.

Кума Никиты Джигурды Людмила Браташ была найдена мертвой в своей московской квартире. Женщина была обнаженной, с разбитой головой. По версии следствия, она была пьяна и поскользнулась, разбив голову.