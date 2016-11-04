Анджелина Джоли на грани нервного срыва: дети хотят жить с Питтом

После расставания со своим «звездным» супругом Анджелина Джоли очень надеялась, что дети останутся жить с ней. Актриса собиралась добиваться, чтобы ей предоставили право опеки над всеми шестерыми наследниками известной пары. Теперь ее планы могут быть сорваны.

Как стало известно, дети «звездной» семьи взбунтовались после громкого расставания их родителей. Двое из них, Шайло и Пакс, заявили матери, что хотят остаться с Брэдом Питтом.

Пока не известно, как относится к поведению детей бывший супруг «звезды», но сама Анджелина Джоли, похоже, очень расстроена происходящим. Ходят слухи, что популярная актриса уже на грани нервного срыва.