Счастливую Анджелину Джоли заметили папарацци

Впервые после сообщений о разводе с Брэдом Питтом актрису Анджелину Джоли заметили папарацци.

Звезда занималась удивительным занятием - выбирала новый дом в Малибу, Калифорния, вместе со старшим братом и детьми. Как сообщает портал ET Online, Анджелина Джоли провела с семьей в новом жилище не менее часа. Уточняется, что актрису сопровождали телохранители, а за детьми следили няни.

Папарацци уточняют, что Джоли не выглядела расстроенной и печальной, напротив - она казалась расслабленной и счастливой. Интересно, что Брэда Питта после новости о разводе на публике еще не видели.