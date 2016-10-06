Ким Кардашьян об ограблении: сама виновата

Американская теледива Ким Кардашьян, недавно подвергшаяся нападению в парижском отеле, признала свою вину в случившемся. Она заявила, что сама спровоцировала грабителей, хвастаясь драгоценностями в социальных сетях.

Звезда пришла к выводу, что причиной нападения были фотографии драгоценностей, которые она часто размещала в интернете. В числе прочих были и снимки обручального кольца стоимостью четыре с половиной миллиона долларов, подаренное Кардашьян ее мужем, рэпером Канье Уэстом. Теперь звезда жалеет, что слишком часто носила его, поскольку оно могло привлечь лишнее внимание.

Канье Уэст хотел заказать супруге точно такое же кольцо взамен украденного, но Кардашьян отказалась, заявив, что ей пора задуматься о том, как она одевается и чем занимается.

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