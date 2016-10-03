Ким Кардашьян улетела из Парижа, потеряв 10 млн евро

СМИ сообщают, что 35-летняя телезвезда Ким Кардашьян спешно улетела на частном самолёте из французской столицы, где она подверглась сегодня вооруженному ограблению людьми в полицейской форме.

Отнятые у Кардашьян драгоценности оценивают в 10 млн евро. Звезда в шоке, но физически не пострадала. СМИ утверждают, что Кардашьян уже вылетела домой из аэропорта Ла Бурже в сопровождении охранников и помощницы. Ранее сообщалось, что муж потерпевшей, рэпер Канье Уэст, прервал концерт в Нью-Йорке по семейным обстоятельствам и вылетел в Париж. На каком участке пути супруги решили встретиться, не известно.

В Париж фотомодель и телеведущая приехала на Неделю моды и уже обращалась в полицию после нападения украинского эпатажного репортёра, пытавшегося поцеловать её прилюдно в ягодицы.

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