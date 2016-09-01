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Ким Кардашьян рассказала о своём хроническом заболевании

1 сентября 2016, 15:22 [ «АН-онлайн» ]

Ким Кардашьян рассказала о своём хроническом заболевании
фото: globallookpress.com

Модель и телеведущая Ким Кардашьян призналась, что больше не может скрывать: у нее серьёзное хроническое заболевание, которое отравляет звезде жизнь вот уже шесть лет.

35-летняя красавица рассказала с помощью своего собственного мобильного приложения о том, что болеет псориазом. Внешние проявления болезни скрывать очень трудно, пожаловалась Ким.

Кардашьян рассказала, что псориаз оставляет на её правой ноге красные следы, и она уже даже не пытается их скрывать. "Порой я думаю: раз все уже знают о моей проблеме, то зачем её прятать?", - написала Ким. Телезвезда подчеркнула, что надеется на то, что псориаз рано или поздно вылечит, но пока просто учится воспринимать недуг как "часть себя".

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