Неизвестные с оружием вломились в номер Ким Кардашьян

Неизвестные, угрожая оружием телезвезде Ким Кардашьян, которая прибыла на парижскую Неделю моды, несколько часов удерживали ее в номере отеля.

Двое мужчин в масках, переодетых в полицейскую форму, вломились в номер отеля и, угрожая оружием, в течение нескольких часов удерживалии теледиву в заложниках. В данный момент Кардашьян уже освобождена, представитель звезды сообщает, что физически она не пострадала, но до сих пор пребывает в шоковом состоянии.

Ранее муж Кардашьян, рэп-исполнитель Канье Уэст, вынужден был прервать свой нью-йоркский концерт. Неизвестный подошел к певцу, когда тот находился на сцене, и что-то сказал. После этого Уэст заявил, что концерт отменяется и спешно покинул сцену.

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