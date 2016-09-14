Британский подросток пришел в школу в образе Ким Кардашьян

Пятнадцатилетний британец Тайлер пришел в школу в образе американской звезды Ким Кардашьян. За время школьных каникул подросток стал одеваться как девушка и теперь просит называть его Карой Келли.

Как рассказал подросток, многие учителя и одноклассники поначалу не узнали его в новом образе, однако в конце концов все отнеслись к нему с пониманием. Поначалу родители опасались издевательств над своим ребенком и возможных слухов, поэтому были против того, чтобы он открыто носил женскую одежду. Однако Тайлер настоял на своем, и окружающие отреагировали на изменения положительно.

Подросток планирует в будущем сделать операцию по смене пола.

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