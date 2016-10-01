Беременная Ксения Собчак волнуется за свою фигуру

Телеведущая Ксения Собчак, которая совсем скоро станет мамой, волнуется за свою фигуру. Недавно беременная Собчак выставила в соцсети фото, как она выполняет стойку на голове.

Действительно, беременный животик уже скрыть трудно. Ксения Собчак рассказала, как пытается это сделать. По ее признанию, сейчас не сходится даже некоторая просторная одежда. И вещи, которые стали ей тесноваты, она застегивает брошками вместо пуговиц и застежек. "Брошь — редкий для меня тип украшения. Но вот пришел и их черёд: то что уже не застегивается — всегда можно заколоть...", - пишет в соцсети Собчак.

Супруга актера Максима Виторгана начала придерживаться специальной диеты.

Ксения Собчак за несколько недель до родов делает стойку на голове (ФОТО)

Собчак шокировала коротким интервью, буквально в одно матерное слово, которое она дала Шнурову