Телеведущая Ксения Собчак во время беременности не перестала активно заниматься йогой, за несколько недель до родов будущая мама с большим животом сделала стойку на голове. 34-летняя Ксения Собчак ждет первенца.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию с занятия йогой и подписала снимок: "Йога-это 99% практики и 1% теории. Просто полтора часа каждый день, и твоя жизнь качественно, и , надеюсь, количественно меняется".

Подписчики комментируют стремление Ксении Собчак "не сдуться". Беременная супруга актера и режиссера Максима Виторгана призналась, что сейчас заниматься тяжелее чем обычно, но она помнит главный лозунг - "не сдуваться".









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