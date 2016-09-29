Ксения Собчак шокировала матерным интервью Сергею Шнурову

Телеведущая Ксения Собчак шокировала Интернет-сообщество коротким интервью, буквально в одно матерное слово, которое она дала лидеру группы "Ленинград", ведущему шоу "Про любовь" Сергею Шнурову.

Музыкант, известный нецензурными выражениями в своих песнях, задал вопрос беременной Собчак, что она может сказать его подписчикам как женщина и будущая мать. Задавая вопрос, Шнуров погладил Ксению, жующую со смаком яблочко, по беременному животику.

В ответ Ксения Собчак послала всех подальше, на три буквы. Видео, опубликованное в Instagram музыканта, набрало несколько сот тысяч просмотров. Кстати, Шнуров и Собчак - петербуржцы. Один из подписчиков прокомментировал: "Вот они настоящие культурные петербуржцы".

Читайте также:

Ксения Собчак за несколько недель до родов делает стойку на голове (ФОТО)

Сергей Шнуров признан «Человеком года»