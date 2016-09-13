Певец, лидер группы «Ленинград», телеведущий Сергей Шнуров признан «Человеком года» по версии журнала GQ. Церемония вручения награды состоялась в Москве 12 сентября в концертном зале «Барвиха».

Сергей Шнуров стал победителем в этом году сразу в двух номинациях. Его признали еще и «Музыкантом года».

В номинации «Открытие года» победителем назвали рэпера Адиля Жалелова, известного под псевдонимом Скриптонит.

Актером года российская версия GQ определила Константина Хабенского. Режиссером года признан Кирилл Серебрянников. В номинации «Писатель года» победитель - Борис Минаев.

Год назад «Человеком года» по версии журнала GQ был назвал актер театра и кино Евгений Цыганов, он тогда победил и в номинации «Актер года».

Читайте также:

Сергей Шнуров с женой раскрыли почти все тайны семейной жизни

Шнурова умоляют представить Россию на "Евровидении"