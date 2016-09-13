Юрий Лоза считает, что Сергей Шнуров бесполезен

Юрий Лоза дал комментарий по поводу того, что лидер "Ленинграда" получил из рук журнала GQ премию "Человек года". Певец считает, что Сергей Шнуров не заслужил данное звание, он не принёс никакой пользы стране.

По словам Лозы, как правило, Шнура упоминали в СМИ в связи с матом. "Создать клип "Сиськи" — это фигня полная", — заявил Лоза в эфире Life.

Ранее стало известно, что певец, лидер группы "Ленинград", телеведущий Сергей Шнуров признан "Человеком года" по версии журнала GQ. Церемония вручения награды состоялась в Москве 12 сентября в концертном зале "Барвиха".

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