Популярный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал свое назначение "Человеком года" журналом GQ.

Высказаться "Шнур" решил на своей страничке в социальной сети Instagram, написав "какой год, такой и человек". Кроме того, музыкант заявил, что уже в третий раз за минувшие пятнадцать лет получает эту награду. Интересно, что Сергея Шнурова также признали лучшим в номинации "Музыкант года" - клип на композицию "Ленинграда" о лабутенах сделал свое дело.

Напомним, что в минувшем году российский GQ назвал "Человеком года" Евгения Цыганова, который стал и "Актером года".

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